Saint-Louis : une enquête ouverte sur des soupçons de marchés fictifs à l’Agropole Nord

La traque des malversations financières s’intensifie au Sénégal. Les autorités judiciaires ont élargi le champ des investigations à plusieurs projets publics dans le cadre de la reddition des comptes. Ainsi, la Section de recherches (SR) de Saint-Louis (nord) a été saisie pour enquêter sur de possibles marchés fictifs liés au projet Agropole Nord.



À en croire le journal Libération, d’importantes sommes d'argent auraient été engagées sans que des réalisations concrètes ne soient visibles sur le terrain, ce qui a conduit à l’ouverture d’une enquête conduite dans la plus grande discrétion, rapporte le quotidien.



En parallèle, la Section de recherches de Thiès (70 kilomètres de Dakar) poursuit son enquête sur l’Agence nationale d’insertion et de réinsertion des maçons (Anamo), dans une affaire similaire. Plusieurs personnes ont été arrêtées, dont l’ancien directeur administratif et financier, l’actuel agent comptable ainsi que des fournisseurs. Ils sont accusés d’être impliqués dans un vaste système de détournement de fonds. Leur sort sera connu ce mardi, à l’issue d’un retour de parquet.



Ces investigations s’ajoutent à celles déjà en cours à Dakar, menées par la Division des investigations criminelles (DIC) et la SR de Colobane, dans le cadre de la nouvelle dynamique de reddition des comptes voulue par les autorités.