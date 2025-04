Laureus Sports Awards : Lamine Yamal élu révélation mondiale de l'année 2024

Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone, vainqueur du Championnat d’Europe et actuellement sacré Golden Boy, ajoute une nouvelle distinction à sa collection déjà impressionnante.



Lors des prix Laureus, qui ont eu lieu lundi 21 avril, Lamine Yamal a été honoré du titre tant convoité de « Révélation Sportive de l’Année ». À seulement 17 ans, l’attaquant du FC Barcelone connaît déjà la gloire en ayant remporté le Championnat d’Europe, où il a été le meilleur passeur, élu meilleur jeune joueur, et a figuré dans l’équipe type du tournoi.



Ses performances exceptionnelles avec son club et la sélection nationale lui ont permis de devancer des rivaux de taille pour ce prix prestigieux, parmi lesquels Victor Wembanyama (basketball), Letsile Tebogo (athlétisme), Summer McIntosh (natation), Julien Alfred (athlétisme), et le Bayer Leverkusen 04 (football).



Lamine Yamal est sans conteste l’un des talents les plus prometteurs de la planète. Malgré son jeune âge, il fait vibrer les foules avec ses dribbles éclatants, ses passes incroyables et ses buts inoubliables. Cette nouvelle récompense vient compléter son titre de Golden Boy, mais d’autres trophées collectifs semblent bien être à l’horizon.



Du côté du FC Barcelone, il a déjà remporté la Supercoupe d’Espagne, et son club reste en lice pour le titre de La Liga, la Copa del Rey et la Ligue des champions.