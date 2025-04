Ligue 1 : Jaraaf pour maintenir le rythme, derby Rufisquois entre Teungueth FC et AJEL

La 20e journée de la ligue 1 sénégalaise de football débute ce mercredi 22 avril avec des rencontres attrayantes au menu.



Leader au classement le Jaraaf de Dakar recevra le promu OSLO FA (14e). Un match important pour ces deux formations, si les Médinois voudront rempoter le match pour conserver leur première place, les Académiciens luttent pour le maintien car ils comptent qu'un point d'avance sur le premier relégable à savoir HLM Dakar (15e, 18 points). Les poulains de Malick Daf rêvent le doublé (Championnat - Coupe du Sénégal).



Pour rappel, le Jaraaf est qualifié en demi-finale de la coupe du Sénégal où il croisera Guelwaars de Fatick.



Le derby de la ville de Rufisque entre Teungueth FC et AJEL, prévu mercredi au stade Ngalandou Diouf, est l'un des matchs phare de la 20e journée du championnat de Ligue 1.



En effet, AJEL, promu cette saison est l'une des meilleures formations de la saison occupant la 3e place. À cinq points du leader Jaraaf, les Ajelois veulent renouer avec la victoire pour garder le contact avec le peloton de tête. Au match aller, le derby Rufisquois n'avait pas donné de vainqueur.



L'autre attraction de la 20e journée est le déplacement du cinquième au classement l'Union Sportive de Ouakam (USO), mercredi, à Thiès chez le sixième Génération Foot.



Avec trois points de plus que son poursuivant, l'USO (5e, 29 points) va effectuer un déplacement périlleux chez les Académiciens de Deni Birane Ndao. Auteur d'une série de dix matchs sans défaite, avec six victoires et quatre nuls, les Grenats visent une septième victoire pour jouer les troubles fêtes dans la course au titre.





Le programme de la 20e journée



Mercredi 23 avril 2025

17H00 : Dakar Sacré Cœur v Guédiawaye FC

Stade Municipal Yoff



17H00 : Génération Foot v US Ouakam

Stade Lat Dior (Thiès)



17H00 : Teungueth FC v AJEL Rufisque

Stade Ngalandou Diouf



17H00 : HLM Dakar v Sonacos

Stade Municipal HLM



17H00 : Jamono Fatick v US Gorée

Stade Massène Sène



17H00 : Linguère v Casa-sports

Stade Municipal Kebemer



Jeudi 24 avril 2025

17H00 : AS Pikine v Wallydaan

Stade Alassane Djigo



17H00 : Jaraaf v OSLO FA

Stade Municipal Yoff