Matam : échauffourées entre jeunes et policiers au quartier Soubalo

Le quartier Soubalo, situé à Matam (au nord du Sénégal), a été le théâtre d’affrontements ce lundi entre jeunes et forces de l’ordre. Une réelle opposition des jeunes qui manifestent suite à l’accident de deux véhicules sur l’axe Ourossogui-Matam.



D’après la source d’Iradio sur place, les manifestants ont barré la route principale du quartier et ont incendié une voiture de la police. « Des tirs de lacrymogènes envahissent la ville de Matam et les jeunes ont incendié le poste de douane et un véhicule de la police des frontières. La situation est loin d’être terminée », confirme le correspondant de la radio du groupe Emedia, qui informent que les manifestants ont poussé les boutiquiers à fermer leurs locaux et ont délogé les élèves des différents établissements.



Les forces de l’ordre ont dispersé les foules de jeunes par des grenades lacrymogènes, mais peinent à maîtriser carrément la situation. L’escadron de la gendarmerie de Thiambé est déployé en renfort dans la zone, selon la source.