Matam : les habitants de Ngano réclament le bitumage de leur route

Ngano est le nom de ce village d’où sont originaires les parents de Kalidou Koulibaly, capitaine de l’équipe nationale du Sénégal. Les habitants de ce village situé dans la région de Matam vivent un calvaire du fait de l’état des routes qui y mènent. Avec l’hivernage qui se profile, les souffrances des populations risquent de s’accentuer. Car en période pluviale, les prix de transport deviennent exorbitants.

Selon cet habitant qui se confiait sur les ondes de la radio Sénégal internationale (RSI), pendant l’hivernage, il faut par exemple débourser 5000 FCFA pour rallier Matam. Un prix jugé trop élevé.



Le village de Ngano implanté sur la rive du fleuve Sénégal est connu pour la pêche et l’agriculture. Mais cela fait quelques années que ces deux activités restent en léthargie. Cette situation, de l’avis de certains vieux du village, encourage les jeunes à l'exode rural et même à l’immigration clandestine. Ngano lance son cri du cœur pour retrouver son lustre d’antan. Et pour ce faire, pensent ces habitants, il faut leur venir en aide en leur dotant de matériels agricoles et autres équipements.