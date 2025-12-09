Matam : un tradipraticien malien arrêté pour « apologie du terrorisme »

La brigade de Lougré Thioly (situé dans l’Est du Sénégal) a arrêté A.K. Sidibé, un ressortissant malien pour « apologie du terrorisme ». Le mis en cause a été transféré à la Section de recherches (Sr) de Dakar puis déféré au parquet.



A.K. Sidibé a été interpellé au marché hebdomadaire du village de Nacara (département de Ranérou) où il exerçait en tant que tradipraticien. D’après les informations du journal Libération, la fouille de son téléphone a permis de découvrir qu’il était responsable d’un groupe WhatsApp qui partageait, encourageait et approuvait les atrocités commises par les djihadistes au Mali.



A la suite des premières auditions sur zone, le mis en cause a été transféré à la Section de recherches (Sr) de Dakar pour continuation de l’enquête puis déféré au parquet le 07 décembre 2025.



La même source d'informer que A.K. Sidibé est le deuxième ressortissant malien arrêté pour "apologie du terrorisme" car la Section de recherches (Sr) de Tambacounda (est) avait récemment arrêté et déféré un Malien pour les mêmes faits.