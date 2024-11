Match, Sénégal vs Burundi : « tous les joueurs sont prêts à jouer ce match et à gagner », Kalidou Koulibaly

Le sélectionneur par intérim, Pape Thiaw a tenu ce lundi, veille du match Sénégal vs Burundi, une conférence de presse.



Présent sur les lieux, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly a fait savoir que « l’état d’esprit est vraiment impeccable. Tout le monde est motivé pour ce match. On a à cœur de bien finir l’année civile dans notre stade. On sait qu’on a eu quelques difficultés sur les derniers matchs, on a réussi à faire un gros match ici contre le Malawi, on va démontrer qu’on est capable de bien finir en beauté. Tous les joueurs sont des compétiteurs. Je pense qu’ils sont prêts à jouer ce match pour le gagner. Même si on est assuré d’être premier, on veut finir dans les meilleures conditions possibles. On veut gagner ce match qui nous permettra de bien finir cette année civile et que tous les Sénégalais soient prêts pour l’année à venir ».



Ce prononçant sur les performances du sélectionneur par intérim en l’occurrence Pape Thiaw, Koulibaly de préciser : « En tant que capitaine de la sélection, c’était un moment difficile quand on a décidé de se séparer d’Aliou Cissé, mais nous sommes des soldats de la nation. Nous sommes à la disposition de l’Equipe nationale et du peuple. Comme on a décidé de mettre Pape Thiaw, tout le monde doit se mettre à sa disposition. Ce n’est pas un coach intérimaire, c’est un coach tout simplement et on est à la disposition de tout ce qu’il veut. On a tous parlé avec lui. On sait ce qu’il veut pour nous, il n’y a pas de différence entre un coach intérimaire ou principal, on doit être tous d’accord que c’est lui qui est notre coach pour l’instant. Et s’il doit y avoir un changement, ce sont les instances qui en décideront. On met tous les dispositifs pour écouter ses conseils. Pour le moment, ça marche bien. On a eu trois matchs et trois victoires avec lui, et j’espère que ça va continuer contre le Burundi et dans le futur. On n’a pas de raison de penser à un autre coach », a déclaré le capitaine des Lions.