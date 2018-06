Match amical de ce lundi : Aliou Cissé, pour former son onze de départ contre la Pologne

L’équipe nationale du Sénégal joue contre la Corée du Sud ce lundi en Autriche à partir de 13h30. Cette rencontre se jouera en huis clos et permettra au coach des «Lions », Aliou Cissé d’avoir une idée claire de son onze de départ le 19 juin 2018 prochain face à la Pologne pour le compte du premier match du Sénégal dans ce mondial en Russie.



Après 4 matchs amicaux pour préparer cette Coupe du Monde, Aliou Cissé n’a pas pu former jusque-là son onze type. En effet, le onze de départ face à l’Ouzbékistan (1-1) n’est pas le même face à la Bosnie (0-0) encore moins face à la Croatie (1-2) le 8 juin passé. Donc, le match de ce lundi face aux Sud-coréens doit permettre au coach de faire son choix définitif sur l’équipe type qui fera face à Lewandowski et ses coéquipiers.



Les « Lions » rallieront Kaluga qui abritera la tanière durant la Coupe du Monde ce mardi.



Pour rappel, les joueurs sénégalais partagent la poule H avec la Pologne qu'ils vont affronter le 19 juin, le Japon qu’ils joueront le 24 et la Colombie qu’ils feront face le 28 juin.