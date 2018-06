Match en retard : Dakar Sacré-Cœur et USO, vainqueurs sur Génération-Foot et Stade de Mbour

Classement 29e journée de la Ligue 1 Rangs Equipes Pts M/joués 1 Jaraaf 59 26 2 Génération-Foot 46 26 3 Sonacos 45 27 9 Dakar Sacré-Cœu 37 27 10 Ndiambour 37 27 11 Casa-Sport 34 27 12 NGB 33 27 13 Diambars 31 27 14 Guédiawaye FC 11 27 15 US Ouakam 11 25

Dakar Sacré-Cœur a battu ce jeudi Génération-Foot sur la marque de (2-1) au stade Amadou Barry pour le compte du match en retard de la 24e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Avec cette victoire Dakar SC compte 37 points soit 6 de plus que Diambars qui est à une place de la relégationLes buts de Dakar SC ont été inscrits par Alassane Ndao (41e 44e). Alors que le but de Génération-Foot a été inscrit par Mamadou Lamine Gueye 39e minute.L’autre match en retard de la 8e journée opposait USO et Stade de Mbour. Les Ouakamois se sont imposés devant les Mbourois sur le score de (2-1) au stade Alassane Djigo. Ablaye Sow de l’USO a ouvert la marque à la 15e minute avant de doubler la mise à la 49. Bassirou Bodian va réduire le score vers la fin du match à la 92e minute.Pour rappel, l’Union sportive d’Ouakam et Guédiawaye FC sont déjà relégués en Ligue 2.