Match retour Mbour PC-RS Berkane : Les Marocains s'attendent à un match difficile

Mbour Petite Côte va accueillir demain mercredi RS Berkane à l’occasion du tour préliminaire retour de la Coupe CAF. Les Marocains, arrivés à Mbour s’attendent à un match difficile.

En effet, selon Madrane Abdel Magid le match ne devrait pas être facile. « Ça va être un match difficile. Ça va se jouer sur de petites choses. Il faudra faire attention. Les (2-1) du match aller ne sont pas confortables. J’aurais aimé (2-0). On n’avait pas de chance à Berkane parce qu’honnêtement on devrait gagner plus mais bon ça n’a pas voulu rentrer », a indiqué le technicien du club sur les ondes de la Rfm.

Au match aller, les Mbourois avait ouvert le score avant de se faire renverser, après l'expulsion d'un de leurs joueurs.



Mercredi également, Génération-Foot, la représentante sénégalaise en Ligue des champions en découdra avec Misr Al Makkassa en Egypte. A aller les académiciens sénégalais s'étaient imposés à Dakar sur la marque de (2-0).