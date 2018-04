Matchs amicaux de mars : Le système 3-5-2 divise les « Lions »

Deux matchs joués, deux matchs nuls, un but marqué, un de encaissé avec des prestations moyennes. C'est le bilan qu’on peut tirer avec le système 3-5-2 adopté lors des matchs amicaux du mois de mars dernier contre l’Ouzbékistan (1-1) au Maroc et la Bosnie (0-0) en France. Ce qui laisse perplexes beaucoup d’observateurs dont l’ancien arrière droit sénégalais Ferdinand Coly même-si d’autres joueurs soutiennent que ce système peut marcher avec l’équipe nationale.



« Le 3-5-2, je crois, n’est pas adapté à nos joueurs. A deux mois de la Coupe du Monde, tester ce système va impacter notre façon de jouer. C’est mon avis, cela risque d’être compliqué », a indiqué Ferdinand Coly. Selon lui, il vaut mieux travailler sur les acquis que de rentrer sur ce genre de schémas.

Contrairement à Coly Matar Thioune et Boukary Dramé eux estiment que le 3-5-2 peut valoir des satisfactions à notre équipe nationale.

Selon Boukary Dramé, sociétaire de Spal en série A « Si on maîtrise le système (3-5-2), on peut avoir une équipe très forte, très difficile à jouer ». Il ajoute toutefois que «tout dépend de la qualité des joueurs et du temps pour tout assimiler ».



Matar Thioune partage le point de vue de Boukary Dramé. Le joueur évoluant dans le championnat norvégien approuve le système. Selon lui « Le 3-5-2 est bon ». Il poursuit « Contrairement, à beaucoup d’observateurs, je ne m’inquiète pas. Je fais confiance aux joueurs. C’est le plus important, d’autant plus qu’ils n’ont pas perdu de match ».

Par ailleurs, Matar Thioune a mis en garde Aliou Cissé « Seulement, il ne faut pas perdre la bataille du milieu. Il faut s’assurer d’avoir trois attaquants ».

Il s’est également étonné du fait que les joueurs tardent à assimiler ce système « Il y a beaucoup de d’équipe de haut niveau qui jouent ce système et je suis étonné que les joueurs (sénégalais) ne puissent pas l’assimiler ».





Source: Stades