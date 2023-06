Matchs contre le Bénin et le Brésil : première séance des « Lions » prévue ce jeudi

Le rassemblement des « Lions » en vue des matchs contre le Bénin et le Brésil est prévu ce jeudi (18h00). Ils livreront leur première séance d’entraînement au stade Abdoulaye Wade.



Le Sénégal se déplacera le 17 juin à Cotonou pour affronter le Bénin dans le cadre de la 5e et avant dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. Les « Lions » seront à Lisbonne où ils défieront le Brésil le 20 juin en amical.



Pour ces deux rencontres, le sélectionneur Aliou Cissé a publié, vendredi dernier, une liste de 26 joueurs. Boulaye Dia et Bamba Dieng blessés, ainsi qu’Edouard Mendy sont les grands absents.

23 « Lions » ont rejoint la Tanière depuis mercredi.



Pour des raisons personnelles, Alfred Gomis, Idrissa Gana Guèye et Iliman Ndiaye rejoindront le groupe quelques jours plus tard.

La première séance est prévue ce jeudi (18h00) au stade Abdoulaye Wade. Les hommes du sélectionneur Aliou Cissé resteront une semaine à Dakar avant de rallier Cotonou.



Selon la Fédération sénégalaise de Football (FSF), les supporters pourront assister à toutes les séances, excepté celle du mardi prochain qui sera à huis clos.



Programme regroupement