Mauritanie : Accueil chaleureux du président Bassirou Diomaye Faye

L'arrivée du Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie fut marquée par une réception des plus chaleureuses. A l'aéroport, il fut accueilli par une délégation officielle mauritanienne, menée par le Président lui-même.



Le soleil du désert mauritanien semblait saluer l'arrivée du dirigeant sénégalais, tandis que les sourires sur les visages de la communauté sénégalaise personnes présente révélait l'excitation de la communauté sénégalaise. Les drapeaux des deux nations flottaient fièrement dans le vent, symbolisant l'amitié et la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie.