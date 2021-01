Mauritanie: la colère des enseignants prestataires qui attendent d’être titularisés

Élèves et étudiants, ont repris les cours lundi dernier après un peu plus d’un mois d’interruption à cause de la pandémie liée au Covid-19. Mais cette reprise s’effectue avec 3 600 instituteurs et professeurs de collège et lycée en moins. Ces enseignants appelés prestataires de service sont mécontents. Ils sont moins payés que leurs collègues fonctionnaires et ne bénéficient d'aucune prime.

RFI

