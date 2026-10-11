Mauritanie: reconduit dans ses fonctions, le Premier ministre Moctar Ould Diay nomme un nouveau gouvernement

La composition du nouveau gouvernement mauritanien a été révélée dans la soirée du samedi 10 octobre. Reconduit dans ses fonctions la veille par le chef de l'État, le Premier ministre sortant Moctar Ould Diay a constitué une équipe composée de 29 ministres. Mis en cause dans les incendies des deux centrales électriques de la Somelec survenus à la fin du mois d'août à Nouakchott, le ministre sortant de l'Énergie, Mohamed Ould Khaled, n'en fait pas partie.



En Mauritanie, la composition du nouveau gouvernement a été dévoilée tard dans la soirée du samedi 10 octobre, 24 heures après que le président a reconduit dans ses fonctions le Premier ministre sortant, Moctar Ould Diay, qui lui avait remis la démission de son équipe à la suite de la publication du rapport sur les incendies des deux centrales électriques de la Somelec survenus les 21 et 22 août derniers.



Rapportant des dysfonctionnements, des défaillances au niveau des responsabilités, ainsi que l'usage de documents falsifiés, le document mettait notamment en cause l'ex-ministre de l'Énergie, Mohamed Ould Khaled, ainsi que plusieurs hauts responsables du secteur énergétique, dans cette affaire. Les incendies avaient, dans la foulée, provoqué d'importantes coupures d'électricité dans la capitale.



Huit femmes



Rajeuni, le nouveau gouvernement passe de 25 à 29 ministres. Et sans surprise, Mohamed Ould Khaled en a été évincé. En poste depuis 2024, celui-ci est remplacé par Mohamed Ould Abdel Fattah, qui avait déjà hérité de ce portefeuille dans le passé.



Reste que l'ancien ministre de l'Énergie n'est pas le seul à faire les frais de ce remaniement : des 25 ministres de l'ancien gouvernement, 12 n'ont pas été intégré à la nouvelle équipe - et six ont changé de ministère. Les départs les plus notables sont ceux de Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, à l'Intérieur, et de Hanena Ould Sidi, à la Défense, respectivement remplacés par Moctar Ahmed Bousseif et Ba Ousmane.



Enfin, huit femmes font partie du nouveau cabinet. Parmi elles figurent notamment Ba Aïssata Yahya, qui a été désignée secrétaire générale à la Présidence, et Aïssata Lam, qui hérite du ministère de la Pêche. Cette dernière entre en fonctions au moment où la Mauritanie et l'Union européenne renégocient l'accord de pêche qui les lie et qui prend fin au mois de novembre.