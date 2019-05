Mauritanie: une centaine de médecins en sit-in devant le ministère de la Santé

Le document portant cet accord a été signé par les responsables du ministère de la Santé et tous les syndicats qui défendent les droits sociaux professionnels des travailleurs de la santé. « On a signé un protocole d’accord avec le ministère de la Santé qui stipulait une augmentation de salaires de tous les fonctionnaires du ministère de la Santé à partir du mois d’avril. A notre surprise, cela n’a pas été respecté. Aucune explication du ministère ni d’un autre responsable », explique le Dr Mohamed Dahiya, président du Syndicat national des médecins spécialistes de Mauritanie.



Les médecins mauritaniens entendent maintenir la pression sur le pouvoir en vue d’une solution rapide à leurs problèmes. Ils regrettent le fait qu’ils soient les moins bien payés dans la sous-région. « Un médecin spécialiste touche aux environs de 500 euros. Un médecin généraliste touche environ 300 euros, à peu près trois fois moins payé que nos collègues du Sénégal et du Maroc ».



Les médecins ont rencontré plusieurs fois le président mauritanien qui a promis d’agir en leur faveur en tenant compte des possibilités financières du gouvernement.