Mauvaise qualité du service dans ses vols: Air Sénégal répond

Suite à l'article paru sur notre site le 17 mai dernier et dans lequel un membre de la compagnie Air Sénégal Sa, recruté comme Personnel Navigant Commercial (PNC) dénonçait une mauvaise qualité du service à bord de leurs vols, les services de communication ont répondu via un communiqué envoyé à la rédaction de PressAfrik.



Pour ce qui s'agit des plats servis à bord, la direction souligne qu' "Air Sénégal est dans une démarche d’amélioration continue de son service à bord pour mieux répondre aux nouvelles attentes de ses clients afin de leur offrir une expérience unique et un service attentionné. La restauration à bord évolue et suit la tendance avec l’introduction de plats nationaux dont le fameux « Thiébou Dieune » en plus des plats internationaux".



Air Sénégal s'est également exprimé sur les conditions dans lesquelles les clients sont mises pendant les différents trajets desservis. "Le confort à bord se traduit également par la gratuité du wifi avec 300Mo en classe Affaire et 50Mo en class Premium Economy et Economy, en plus d’une large offre de divertissement. Ces mesures contribuent à l’amélioration des parts de marché d’Air Sénégal. Ainsi à partir de Juillet 2019, plusieurs vols ont des niveaux de remplissage élevés, certains étant complets", peut-on lire dans le communiqué.



Aussi, Air Sénégal a joint un mot de son Dg à la note envoyée à PressAfrik. "Notre objectif est d’être la Compagnie dont est fier chaque Sénégalais , d’offrir en urgence un service de premier choix, au meilleur rapport qualité/prix, correspondant aux attentes des passagers soucieux du prix", a déclaré M. Ibrahima Kane, Directeur General de la compagnie nationale Air Sénégal S.A.



Toutefois, il y a beaucoup de points soulevés dans ledit article et sur lesquels la direction n'a certainement pas souhaité s'exprimer.