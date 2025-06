Mbacké : 62 bâtiments menaçant ruine recensés dans le département, selon le Préfet

Soixante-deux bâtiments menaçant ruine ont été recensés dans le département de Mbacké et feront l’objet d’une démolition, a annoncé, lundi, le préfet, Khadim Hann.



‎‎”Dans le département de Mbacké, au moins 62 bâtiments menaçant ruine ont été recensés. Leur démolition a été recommandée”, a-t-il déclaré à l'APS lors d’une réunion présidée par le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, consacrée à la situation des bâtiments en construction et des édifices menaçant ruine à Touba.



‎Le préfet a invité les services techniques à sensibiliser les propriétaires sur les dispositifs mis en place pour les accompagner dans ces opérations.



Le directeur de la construction et de l’habitat, l’inspecteur général des bâtiments (IGB), le maire de Touba et les services techniques, ont pris part à cette rencontre.



‎À l’issue des échanges, un plan d’action a été élaboré pour lutter contre les effondrements d’immeubles dans la ville sainte.



‎‎Dans ce cadre, il est prévu une rencontre avec le khalife général des mourides pour partager le plan d’action et la situation jugée préoccupante.



‎Le gouverneur de Diourbel a, par ailleurs, annoncé une opération coup-de-poing visant à contrôler les chantiers en cours, en collaboration avec l’IGB et la Direction de la construction et de l’habitat.