Mbacké : le procès du Conseil communal de la jeunesse, Aliou Sow et Cie renvoyé au 27 juin

Le président du Conseil communal de la jeunesse de Mbacké, Aliou Sow, et ces codétenus Serigne May Seck, Ibrahima Diop, Mbeugue Diop, Mame Mor Diaw et Mor Cissé ont été appelés à la barre ce jeudi devant le tribunal d’Instance de Mbacké. Toutefois, le juge a reporté le procès au 27 juin prochain.



Par ailleurs, ces manifestants déférés lundi dernier ont bénéficié d'une liberté provisoire.



Pour rappel, les mises en cause ont été arrêtées suite à une manifestation qui a eu lieu vendredi dernier, initiée par un collectif de résidents de Mbacké. Ce collectif s’est mobilisé dans le quartier Escale pour exiger le démantèlement d’une station-service afin de permettre la construction d’un rond-point.