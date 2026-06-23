Mbane : plus de 2 000 consultations enregistrées à l’hôpital militaire de campagne

L'hôpital militaire de campagne déployé à Mbane, dans le département de Dagana, a enregistré plus de 2 000 consultations en médecine générale et spécialisée après deux semaines d'activités. L'information a été communiquée ce lundi par le médecin-colonel Ibrahima Sall. Les maladies chroniques non transmissibles comme l’hypertension artérielle, le diabète et les affections rhumatismales figurent parmi les pathologies les plus fréquemment diagnostiquées, touchant principalement les personnes âgées.



« Les maladies chroniques non transmissibles représentent une part importante des consultations », a déclaré le chef de mission lors d’un entretien. Selon lui, la forte présence de ces pathologies se reflète directement dans les médicaments délivrés gratuitement par la pharmacie de la structure. Les équipes médicales prennent également en charge des besoins en cardiologie, urologie, ORL et chirurgie, appuyées par un laboratoire d'examens complémentaires.



Le dispositif a démarré ses activités le 5 juin dernier, suite à un déploiement commencé le 2 juin. Pour le médecin-colonel Sall, ces données traduisent la « forte demande en soins spécialisés et la nécessité de renforcer les services de prévention et de suivi des maladies chroniques » dans les zones éloignées des grands centres. « L’ampleur des besoins observés montre l’importance de poursuivre les efforts visant à rapprocher les structures de santé des populations », a-t-il conclu.