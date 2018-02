Mbappé : «Aider le sport africain me tient à coeur »

Kylian Mbappé était à l’Elysée à l’heure du déjeuner ce mercredi 21 février, invité par Emmanuel Macron. Le président de la République recevait différents sportifs, comme le footballeur Didier Drogba, autour du président du Libéria, George Weah, lui-même ancien joueur de football, notamment du PSG et de l’AC Milan, Ballon d’Or 1995.



«George Weah est une source d’inspiration»

L’attaquant du PSG, âgé de 19 ans, en a profité à sa sortie pour confier quelques mots et sa volonté de s’investir pour l’Afrique (son père est d’origine Camerounaise). «J’ai beaucoup appris pendant ce déjeuner. Il y a beaucoup d’enseignements. C’est vraiment une expérience enrichissante, confie l’avant-centre. Ce sont des thématiques qui me tiennent à coeur. Même si je suis Français, j’ai des origines africaines. Aider le sport africain à se développer me tient à coeur. Si je peux aider à travers ma notoriété ou autres, je le ferais avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Je vais mettre toute l’énergie possible pour aider au maximum. Des projets en cours ont été évoqués. Ce sera pour un futur proche. Je ne peux pas trop en dire plus pour le moment mais je vais m’investir dans ce projet du mieux que je peux. George Weah ? Pour l’amateur de foot, c’est une légende. Pour le jeune homme qui est venu aujourd’hui, c’est le président et un homme honorable, une source d’inspiration. »





Avec le parisien