Mbappé, Federer, Ronaldo... Le monde du sport rend hommage à Rafael Nadal après l'annonce de sa retraite

Rafael Nadal a publié une vidéo sur les réseaux sociaux ce jeudi 10 octobre, annonçant qu'il prenait sa retraite à la fin de l'année. Des figures du sport lui ont rendu hommage.



"Quelle carrière, Rafa ! J'ai toujours espéré que ce jour n'arrive jamais", écrit Roger Federer. Le principal rival de Rafael Nadal pendant des années sur le circuit ATP en tennis a rendu hommage après que le joueur espagnol a annoncé sa retraite ce jeudi 10 octobre.



"Merci pour les souvenirs inoubliables et pour toutes vos incroyables réalisations dans ce sport que nous aimons. Cela a été un honneur absolu !", poursuit l'ancien numéro un mondial suisse sur Instagram. Comme ce dernier, plusieurs sportifs ont rendu hommage au taureau de Manacor.



Mbappé, Alcaraz, Ronaldo... saluent la légende du tennis



Kylian Mbappé a tenu à féliciter le joueur espagnol sur les réseaux sociaux. "Félicitations pour ta carrière Rafa, tu es un exemple comme joueur et comme personne. Profite bien de ta retraite. Tu seras toujours une légende", écrit le joueur du Real Madrid.



De son côté, Cristiano Ronaldo salue un ami. "Ce fut un honneur d’être témoin de ton voyage et de pouvoir te considérer comme un ami". L'ancien club de la légende portugaise a même publié un communiqué.



"Le Real Madrid, son président et sa direction tiennent à exprimer leur admiration et leur affection pour l'une des plus grandes légendes du sport espagnol et du sport mondial de tous les temps".



Les réseaux sociaux des tournois de tennis ont aussi publié leur message comme Wimbledon et bien évidemment Roland Garros. L'Espagnol a remporté 14 fois les Internationaux de Paris.



Enfin, le jeune Carlos Alcaraz avec qui ils ont joué le double lors des Jeux olympiques de Paris 2024, a, lui aussi, publié un message.



"De l'enfant qui te regardait à la télévision et rêvait de devenir joueur de tennis à celui qui a eu l'immense joie de jouer à tes côtés à Roland-Garros pour représenter l'Espagne aux Jeux Olympiques ! Merci beaucoup d'avoir été un exemple à tous les niveaux, ton héritage est irremplaçable !", écrit-il en publiant une photo avec la légende espagnole.



L'INA a rendu hommage à Rafael Nadal à sa façon en publiant une vidéo datant de 2007, où le vainqueur espagnol avait chanté "La Bamba" du groupe "Los Lobos". Image oubliée, mais iconique.