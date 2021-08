Mbappé bloque l'avenir de son idole Cr7, Eriksen va être fixé sur son avenir avec l'Inter

Mbappé bloque CR7 Cristiano Ronaldo aurait l'intention de quitter la Juventus. C'est l'information qui truste les premières pages des unes italiennes ce mardi. «Un mal de Cristiano», écrit le Corriere dello Sport. Mais son départ est bloqué par.. . Kylian Mbappé. La presse italienne s'accorde à dire que seul le départ du prodige français du PSG permettrait à CR7 d'y voir un peu plus clair sur son avenir. Annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, Cristiano voit pour le moment le club de la capitale se concentrer sur le fait de retenir à tout prix le champion du monde français. Encore un peu de patience donc pour le quintuple Ballon d'or qui est cantonné à attendre la décision de celui qui l'idolâtrait plus jeune.



Eriksen fixé sur son avenir Le miraculé Christian Eriksen va être fixé pour la suite de sa carrière. Plus d'un mois après son malaise cardiaque pendant le premier match du Danemark à l'Euro, le Danois va mieux. Mais la grande question est de savoir s'il pourra un joueur refouler une pelouse au niveau professionnel. Dans son édition du jour, la Gazzetto dello Sport écrit qu'il est revenu à Milan pour des examens au cœur et pour son avenir à l'Inter. Pour rappel, le milieu offensif s'est fait implanter un défibrillateur automatique sous-cutané pour réguler son rythme cardiaque. Mais cet appareil n'est pas autorisé en Italie et pourrait empêcher le retour d'Eriksen à l'Inter. Affaire à suivre, même si le principal pour Christian Eriksen reste la santé avant tout. La folie Kane en une de la presse anglaise Harry Kane déchaîne la presse britannique en ce mardi matin. Le buteur de Tottenham veut quitter son club de toujours et serait même prêt à partir au bras de fer pour forcer son départ. Le joueur de 28 ans a séché la reprise de l'entraînement hier, preuve de sa détermination à aller au bout de ses idées. Une nouvelle qui est vécue comme un véritable séisme outre-Manche où la quasi-totalité des médias anglais lui a accordé sa une. «La guerre de Harry», peut-on lire sur le Daily Express. «Trajectoire de collision», résume le Mirror de son côté. En effet, l'international anglais s'estime dans son droit puisqu'il aurait informé sa direction qu'il souhaitait partir dès le mois de mai dernier. Mais le propriétaire Daniel Levy, réputé pour être dur en affaires, ne compterait pas laisser filer son buteur pour moins de 160 millions de livres, soit 187 M€, comme l'assure The Times. La guerre est déclarée entre Harry Kane et Tottenham.