Mbeuleukhé : Lancement de la plateforme citoyenne « Mbeuleukhé Ca Kanam » pour impulser le développement local

La commune de Mbeuleukhé (département de Linguère et de la région de Louga) a été le théâtre d’un engagement fort en faveur du développement local ce lundi 19 mai 2025. Sous la présidence de M. Bassirou Mbaye, adjoint au Sous-préfet de l’arrondissement de Yang-Yang, la plateforme citoyenne Mbeuleukhé Ca Kanam a été officiellement lancée. Cette initiative, portée par le journaliste économique et enseignant-chercheur au CESTI, Dr Abdou Diaw, ambitionne de fédérer les énergies locales autour d’un objectif commun : faire avancer Mbeuleukhé.



Partant du constat que plusieurs localités au Sénégal enregistrent des avancées significatives grâce à l'engagement de leurs ressortissants, Mbeuleukhé Ca Kanam se veut une réponse citoyenne fondée sur l’action volontaire. « Mbeuleukhé Ca Kanam nous réunit autour d’un idéal commun, celui de développer davantage cette commune », a déclaré Dr Abdou Diaw. Et d’ajouter : « Appartenant à cette localité, à cette communauté, nous ne pouvons pas ne pas nous engager pour son émergence. Ce n’est guère un choix, mais une obligation. »



La plateforme se veut inclusive et ouverte, rassemblant jeunes et femmes autour d’initiatives concrètes dans les domaines social, économique et culturel. Dans cet esprit, le porteur du projet a lancé un appel à l’unité et à la mobilisation. « Aujourd’hui, œuvrer ensemble pour le développement de Mbeuleukhé est une urgence. Ainsi, nous tendons la main à tous les fils et filles de Mbeuleukhé et du Djoloff pour accompagner cette initiative », a déclaré Dr Diaw.



Avec Mbeuleukhé Ca Kanam, une nouvelle dynamique communautaire s’installe, marquant une étape importante dans la structuration d’une citoyenneté active au service du développement territorial.