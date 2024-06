Mbéwane-Thiathiaw : les jeunes vent debout contre un projet agricole de 500 ha

Le village de Mbéwane -Thiathiaw, dans la commune de Ndiayène Sirakh est secoué par une histoire de foncier. Dans ce cas, il s'agit de 500 ha cédés à un privé pour un bail de 35 ans et pour la modique somme de 500 mille FCFA. Ceci est l'une des anomalies qui a irrité les jeunes du village constitués en association dénommée "Mbéwane Bi Niou Bokk".

Loin de croiser les bras, ces jeunes ont décidé de se faire entendre. Ils se sont rendus sur les lieux d'implantation du projet pour arrêter les travaux. Ces actions se soldées par des interpellations de quelques jeunes du village par la gendarmerie, finalement libérés après de moults médiations menées.



Ces populations dénoncent " un accord signé avec les autorités communales qui empêchent les populations d’exploiter leurs terres arables". "Ce projet en vue risque surtout de nuire à notre santé. Le projet a déjà été proposé dans d’autres localités, comme Ndingeler et Ndouf, mais les habitants de ces zones, qui ne connaissent que l’agriculture, le travail de la terre, s’y sont catégoriquement opposés", on fait savoir ces jeunes qui par la même occasion invitent leur maire "à revoir sa copie".