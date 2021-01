Mbour 4 extension : L'ancien policier arrêté vendait le terrain à 500.000 Fcfa, d'autres suspects tombent

On en sait un peu plus sur l'ancien policier arrêté dans le cadre de l'enquête concernant les terrains litigieux de Mbour 4-Extension (Thiès). Le mis en cause est en garde à vue à la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos) en même temps que ses complices qui sont passés de 3 à 6, entre vendredi et samedi.



L'enquête a formellement établi que l'ancien policier a vendu, sur la base de faux documents, plusieurs parcelles à 500.000 Fcfa l'unité, d'après des sources autorisées de Libération online.