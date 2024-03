Mbour : 500 kits alimentaires distribués à des personnes vulnérables

L’association nationale des personnes vivant avec un handicap, en partenariat avec l’ONG Ummah Charity, une organisation humanitaire de solidarité et de développement internationale basée en France, a distribué samedi, à Mbour (Ouest), 500 kits alimentaires à des personnes en situation de vulnérabilité, rapporte l’Aps.



« Aujourd’hui, nous sommes venus avec un partenaire pour appuyer les personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité. C’est-à-dire les veuves, les personnes vivant avec un handicap, les orphelins et les personnes qui n’ont pas de revenus », a dit Pape Matar Diop, président de l’Association nationale des personnes vivant avec un handicap tout en précisant qu’il s’agit d’un « soutien alimentaire d’une valeur de 500 kits alimentaires. Ces kits sont composés chacun d’un sac de riz, d’un bidon d’huile, de cinq paquets de sucre, d’un kilogramme de dattes et de lait », a détaillé M. Diop.



Selon lui, cette aide vise à soulager les bénéficiaires en perspective du Ramadan.