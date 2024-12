Nd. Dioh, maçon de profession a été arrêté et placé en détention provisoire pour « viol » sur Kh. Mbodj, sa fille adoptive de 11 ans. L'alerte a été donnée par la sœur aînée de la victime, A. Mbodji.



Selon le journal L'Observateur, A. Mbodji a remarqué une odeur nauséabonde émanant des vêtements de sa sœur cadette. Malgré plusieurs changements d’habits, l'odeur persistait. Intriguée, l'aînée a finalement examiné sa sœur et a fait une découverte effroyable : les parties intimes de la fillette étaient gravement infectées, c’est ainsi qu’elle l’a conduite chez le médecin.



L'examen gynécologique à l'hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour a confirmé la présence de «plusieurs déchirures», d'une «perte hyménale ancienne» et d'une «infection grave». Interrogée , la jeune fille de 11 ans a déclaré que le mari de sa ma mère entretenait des rapports sexuels avec elle.



Sous le choc après cette révélation, la sœur aînée a immédiatement contacté sa mère, F. Sylla, qui était alors à Dakar pour des funérailles. Une fois de retour à Mbour, celle-ci a déposé plainte contre son mari à la brigade de gendarmerie, appuyée par le rapport médical.



Malgré ses dénégations, Nd. Dioh a été déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt. L'enquête est en cours.