Mbour : Y. Seydi écope un an de prison avec sursis pour avoir fracasser le crane de l’époux de sa tante battue

Y. Seydi, carreleur de 26 ans, a été condamné à un an de prison avec sursis par le Tribunal d’instance de Mbour et devra payer 500 000 FCFA de dommages et intérêts pour avoir fracasser le crane de Vieux G., époux de sa tante.



Selon son témoignage, en se rendant au travail, il a vu Vieux G qui frappait sauvagement sa tante comme un animal devant les regards impuissants des riverains du quartier de Falokh de Mbour. Après avoir séparé les protagonistes, Y. Seydi a fracassé dans un excès de colère la tête du mari de sa tante avec un gourdin. La victime a été évacuée à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour après s’être effondré.



A la barre, la victime a nié avoir frappé sa première femme, affirmant n’avoir fait que la retenir par le bras après qu’elle a mordu sa seconde épouse. Il a réclamé 600 000 FCFA de dommages et intérêts.



M. Seydi et son neveu ont contesté fermement ces déclarations, qui ont maintenu que ce dernier avait bel et bien roué de coup sa première épouse pour défendre sa seconde femme.



Une violente altercation entre les épouses de Vieux G a été l’origine de cette affaire. La bagarre a éclaté lorsque la tante de Y. Seydi a insulté sa coépouse C. Faty car cette dernière nettoyait la chambre conjugale. Leur époux a écourté sa prière pour les séparer mais contre toute attente, il a immobilisé la main de sa première femme M. Seydi pour que la seconde puisse prendre sa revanche sur les morsures dont elle a été victime.



Le tribunal a estimé que Y. Seydi a dépassé les limites de la légitime défense , et il l’a condamné à un an de prison avec sursis et 500 000 FCFA