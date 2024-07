Mbour : le célèbre cambrioleur des ressortissants français condamné à trois ans ferme de prison

Trois (3) ans de prison, c'est la peine infligée à D. Sarr par le tribunal de grande instance de Mbour. Le jeune homme de 23 ans au passé pénal très chargé ne cesse de dicter sa loi aux ressortissants français de la Petite- Côte.



Selon l’Observateur, le cambrioleur est tombé dans son propre piège. Quand il a voulu soutirer 750 000 Fcfa à une de ses victimes, en contrepartie de ses biens de valeur, dont de l'or qu'il avait volés au domicile de celle-ci.



Récemment élargi de prison, pour avoir frauduleusement dérobé chez des couples français des biens de valeurs, le jeune délinquant de 23 ans n'a pas tardé à récidiver après avoir passé 45 jours en prison.



D’après le journal, la semaine passée, le célèbre malfaiteur de la Petite-Côte qui a fini de maîtriser les heures de déplacement des ressortissants français de la Somone, débarque en pleine nuit au domicile de B. M. P.



Sur place, le malfaiteur, spécialisé en cambriolage, saute le mur de clôture de la maison du maître des lieux. Une fois à l'intérieur dudit domicile, il défonce avec un marteau la porte principale de l'appartement et fait irruption dans le salon.



« En l'absence du couple, D. Sarr s'empare de deux sacoches contenant des bijoux en or, 4 cartes bancaires, 300 euros, 2 passeports, 200.000 FCFA et 2 cartes nationales d'identité française. Ainsi que des documents non encore identifiés », relate le quotidien du Groupe Futurs Médias.



Après le vol, le cambrioleur s'introduit dans la demeure de A. L., absente des lieux. Passant par la fenêtre, en détruisant les grilles de protection de la pièce, il atterrit dans la chambre à coucher de la dame où il s'empare d'une tablette, d'un ordinateur portable, de deux clés de voiture et des bijoux en or d'une valeur de 3 millions de Fcfa.



Après avoir vandalisé les deux domiciles, le malfaiteur est tombé en voulant brader les bijoux en or de A. L. à 150 000 FCfa. Pour les bijoux en or et autres biens de valeur volés chez B. M. P., le prévenu soutient les avoir jetés quelque part dans les poubelles de Saly Portudal.



Devant le désarroi des parties civiles qui demandent la restitution de tous leurs biens, le procureur de la République n'a pas manqué de décrier vivement le comportement du jeune homme. Avant de demander l'application de la loi.



D. Sarr, dont l'avocat a fermement déploré l'attitude délinquante, a été condamné à 3 ans ferme par le tribunal.