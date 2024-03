Mbour : les personnes handicapées réclament plus de considération de la part des candidats à la présidentielle

À Mbour, les personnes vivantes avec un handicap se sentent lésées par les différents candidats à l’élection présidentielle dans leur programme. Au-delà de leur prise en charge sanitaire, ces personnes handicapées réclament une autre école pour l’éducation des aveugles à l’Institut national d'Education et de Formation des jeunes Aveugles (INEFJA), qui a dépassé ses capacités d’accueil.



« Depuis l’ouverture de la campagne électorale, on prête oreille aux différents candidats. Ils ont parlé de l’artisanat de la pêche, mais jusqu’à maintenant, je n’ai pas entendu ce qu’ils comptent faire pour les handicapés pour améliorer leur quotidien », a dit sur la RFM, Wally Diouf, le président de l’Alliance pour le bien-être social des aveugles de Mbour.



D’après lui, les personnes en situation de handicap vivent dans des conditions extrêmement précaires. « C’est vrai que le régime actuel a fait beaucoup de chose, mais les chantiers ne sont pas achevés. Par exemple concernant la loi d’orientation sociale, elle n’est pas appliquée jusqu’à maintenant, elle n’est pas appliquée dans sa toute sa plénitude. Il y a beaucoup d’aspects qui restent à mettre en œuvre », a-t-il souligné.



À l’en croire, les difficultés sont nombreuses. « Les cartes d’égalité des chances, jusqu’à maintenant toutes les attributions ne sont pas effectives. Quand vous détenez les cartes d’égalité des chances, sur le plan médical, la prise en charge doit être gratuite, mais ce n’est pas encore effective. Pour les bourses de sécurité familiale, c’est vrai que la majorité en dispose, mais il y a toujours une partie qui n’en bénéficie pas », a affirmé Wally Diouf.



D’après M. Diouf, les enfants aveugles rencontres des difficultés pour leur scolarisation. Il demande au prochain régime de prendre en charge leur préoccupation.



« Il n'y a qu’une seule école spécialisée en matière de prise en charge des enfants aveugles, c’est l’INEFJA de Thiès et sa capacité d’accueil est très minime et la demande est largement supérieure à l’offre. Il y a d’énormes difficultés pour les personnes en situation de handicap surtout les non-voyantes. Nous demandons au prochain régime de poser d’autres jalons pour pouvoir améliorer les choses », a dit le président de l’Alliance pour le bien-être social des aveugles de Mbour.