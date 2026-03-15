Mbour : plusieurs magasins et boutiques du marché central ravagés par un incendie

Un incendie est survenu dans la nuit de samedi au dimanche 15 mars 2026 au marché central de Mbour (ouest). Plusieurs magasins et boutiques ont été ravagés.
D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, le feu est parti d’un endroit situé près de la pharmacie Le Soleil. La cause de l’incendie ayant occasionné d’importants dégâts matériels n’a pas été identifiée pour le moment.
Le préfet de Mbour a annoncé l’ouverture d’une enquête à ce sujet.
D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, le feu est parti d’un endroit situé près de la pharmacie Le Soleil. La cause de l’incendie ayant occasionné d’importants dégâts matériels n’a pas été identifiée pour le moment.
Le préfet de Mbour a annoncé l’ouverture d’une enquête à ce sujet.
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