Mbour: un berger assène plusieurs coups de machette à un paysan

Un affrontement sanglant a opposé mercredi le berger Assane Sène au paysan Ndiaw Sène. Accusé d’avoir laissé ses animaux marcher sur ses récoltes, Assane Sène a asséné plusieurs coups de machette au berger.



Les faits ont eu lieu dans la commune de Fissel, dans le département de Mbour. Le berger Assane Sène qui conduisait son troupeau dans la zone de Fissel à la recherche de pâturage, débarque avec ses animaux dans les champs du paysan Ndiaw Sène, dont les cultures ne sont pas encore récoltées. Et sur place, les troupeaux d’Assane Sène qui, d’après les propos du camp adverse, n’a fait aucun effort pour éviter le saccage des cultures, détruisent sauvagement les récoltes.



Furieux, le paysan Ndiaw Sène, la mort dans l’âme, n’avait que ces yeux pour constater les énormes dégâts causés par les animaux du berger. Un échange de propos aigres-doux qui tourne au vinaigre éclate entre les deux hommes. Armé de machette, Assane Sène assène plusieurs coups sur la main gauche de Ndiaw Sène qui s’écroule sous les pieds de son bourreau et se vide de son sang.



Alertée, la gendarmerie a effectué le déplacement sur les lieux. Le berger a été aussitôt arrêté et déféré au parquet vendredi pour "coups et blessures volontaires" ayant entraîné un incapacité temporaire de travail de 15 jours.