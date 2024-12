Mbour: un commerçant écope 3 mois avec sursis pour avoir filmé une bagarre entre un policier et un chauffeur

Le tribunal de grande instance de Mbour a condamné mardi 17 décembre 2024 le chauffeur Ablaye Samb et le commerçant Mohamed Diouf. Le premier a écopé de 3 mois ferme pour outrage à agent et rébellion à l’endroit du policier Diémé avec qui il s’est bagarré, tandis que le deuxième est poursuivi pour collecte de données à caractère personnel pour avoir filmé la scène il sera condamné à 3 mois avec sursis.





Selon le journal L'Observateur, les faits se sont déroulés en début novembre 2024, aux environs de 16H, alors que la circulation sur les différentes routes principales de la commune de Saly Portudal était très dense, le chauffeur Ablaye Samb s’est stoppé au milieu de la route pour chercher des clients qui partaient au Marché central de Mbour. Son immobilisation a ainsi crée des bouchons au niveau du Croisement Saly, poussant d’ailleurs au moment précis, le policier Diémé du commissariat urbain de Saly Portudal, qui était de l’autre côté de la route nationale à aller vérifier la cause de cet embouteillage.



Sur place, le policier a constaté que le véhicule de Ablaye Samb était garé au milieu de la route. Ainsi, interpellé sur son acte, le chauffeur a dit au limier qu’il attendait des clients devant se rendre au marché central de Mbour. Ce limier lui retire les pièces de sa voiture tout en lui demandant de déplacer son véhicule pour débloquer la circulation.



Ordre que le chauffeur a refusé d’exécuter avant de s’en prendre au limier à qui il demande la restitution des papiers de son véhicule, sinon qu'il ne bougera pas d'une semelle.



En effet, devant le refus de l'agent Diémé qui tient à rétablir la circulation, le chauffeur Ablaye Samb va péter un câble. Devant une foule immense, il s’est attaqué au policier, avec des injures.



D’après la même source, le chauffeur a pris le policier à deux reprises à la ceinture pour le contraindre à rester sur place et lui remettre ses documents. Avant de se jeter sur le policier avec qui il finit par se battre devant la foule. Il a fallu l'intervention des usagers de la route pour séparer les deux hommes.



Pendant ce temps, se trouvant de l’autre côté, le commerçant Mouhamed Diouf qui n'a rien raté de la bagarre, va garer son véhicule pour filmer toute la scène avec son téléphone portable, mais il sera vite démasqué par la foule qui dira au policier qu'il venait d'être filmé.



Ainsi, après avoir confisqué son appareil téléphonique Il convoque au commissariat urbain de la police de Saly Portudal le chauffeur et le commerçant qui sont alors mis aux arrêts.



A la barre du Tribunal de grande instance de Mbour, le chauffeur a expliqué que c'est au moment de prendre des clients en pleine circulation que le policier l'a abreuvé d'injures avant de saisir ses pièces. Une attitude du policier qui l’a mis dans tous ses états ce qui explique sa réplique violente.



Le commerçant quant dit être intervenu pour séparer les deux parties. Et que s’il s'est permis de filmer la bagarre, c’était juste une façon de garder les images en guise de preuves.



Finalement, le Tribunal a condamné le chauffeur à 3 mois de prison ferme, tandis que le commerçant est condamné à 3 mois de prison assortis du sursis.