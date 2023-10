Mbour: une femme accouche et abandonne son bébé devant une maison

Les cas d’infanticides sont devenus très fréquents ces derniers temps au Sénégal. À Mbour, une jeune femme, M. Camara, âgée de 29 ans a abandonné son nouveau-né.



Celle-ci, confrontée à des problèmes financiers débilitants, s'est confiée à un homme dont elle ignorait tout. Cet individu, profitant de sa détresse, lui a fait une proposition : en échange d'une somme d'argent dont elle avait désespérément besoin, il lui a demandé de coucher avec lui. Incapable de faire face à ses difficultés, la jeune femme a tragiquement accepté cet accord.



Quelque temps après cette brève, M. Camara a réalisé qu'elle était enceinte. Malgré les circonstances, elle a choisi de poursuivre sa grossesse jusqu'à son terme. Le jour de l'accouchement, elle s'est rendue seule à l'hôpital et a donné naissance à son bébé à 11 h.



D’après Rewmi Quotidien, à midi, elle a abandonné son nouveau-né devant une maison le laissant seul. Le nourrisson est resté sur place pendant quatre heures avant d'être retrouvé.



De retour chez elle, la mère de M. Camara a rapidement remarqué que sa fille n'était plus enceinte. Elle a exigé que sa fille ramène le nourrisson à la maison. Sous la pression de sa mère, M. Camara est retournée à l'endroit où elle avait abandonné l'enfant.



Malheureusement, le bébé avait déjà été secouru par des bonnes âmes qui l'ont remis aux autorités locales, qui l'ont ensuite confié à une pouponnière à Mbour.



La jeune femme a été arrêtée et jugée pour « mise en danger de la personne d'autrui ». Attraite à la barre, elle a exprimé ses remords.



Mère de trois enfants déjà, M. Camara a expliqué qu'elle n'avait pas les moyens financiers de prendre en charge un autre enfant.



Le verdict sera rendu le 17 octobre prochain.