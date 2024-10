Mbour : une veuve et ses enfants se bagarrent avec des policiers et déchirent leurs uniformes

Le Tribunal de grande instance de Mbour, sur la petite côte, a été le théâtre d'un procès pas comme les autres. La veuve M. Mendy et ses enfants se sont violemment battus contre des policiers du commissariat central. Si le juge suit le réquisitoire du procureur de la République, la famille Mendy risque six (6) mois de prison.



Les faits remontent à septembre 2024, lorsque la police, alertée d'une exploitation clandestine de boissons alcoolisées au domicile de M. Mendy à Mbour (petite côte), a effectué une descente sur les lieux, rapporte L’Observateur. À leurs arrivées, les policiers ont découvert un groupe de jeunes, et lors d'une vérification d'identité, un des fils, A. Mendy, a refusé de présenter sa pièce d'identité, déclenchant une altercation. La situation a rapidement dégénéré en une bagarre, au cours de laquelle le veuve Mendy et ses enfants ont agressé les policiers, déchirant même leurs uniformes.



Selon le journal, la belle-fille de M. Mendy, B. Preira, a également été impliquée dans l'incident, mordant un policier et lui infligeant une grave blessure. Face à l'ampleur de la confrontation, les forces de l'ordre ont dû se retirer pour demander des renforts. À leur retour, plusieurs clients de la famille Mendy avaient déjà pris la fuite.



Au tribunal, les membres de la famille Mendy ont nié toutes les accusations, arguant que la violence provenait des policiers. M. Mendy a d'abord dénié son implication dans l'activité illicite avant de l'admettre. Le procureur a qualifié le comportement de la famille de « déplorable », soutenant que leur culpabilité était « évidente ». Il a demandé une peine d'emprisonnement ferme de six mois contre chacun des prévenus.



Le verdict sera rendu le 15 octobre 2024.