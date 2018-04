Mbour vers un changement de statut : la région de la Petite côte en gestation

Dans son intervention, le Préfet de Mbour a partagé ‘’un rêve’’ qu’il a toujours porté pour le département ‘’depuis très longtemps, je nourris un grand rêve pour le département de Mbour. Pour moi, il est possible de créer la grande région de la Petite côte avec comme capitale régionale Mbour.’’ Une déclaration accueillie par un tonnerre d’applaudissement. Poursuivant, M. Saer Ndao d’ajouter ‘’je sais que c’est possible car toutes les conditions sont réunies pour que ce rêve devienne de réalité.



Prenant la parole, l’un des panélistes, Mohamed Habiboulah Fall Chef du Département de la Communication de l’Aéroport International Blaise Diagne et fils de Mbour rebondit sur la question ‘’M. le Préfet, vous avez fait un beau rêve et l’occasion faisant le larron, j’ai le plaisir de vous annoncer qu’au moment où nous parlons, il y’a un groupe de cadres et d’experts ressortissants du département de Mbour qui a déjà engagé une réflexion autour de la question’’. Poursuivant, M. Fall de préciser ‘’Il s’agit de poser le débat sur la place de Mbour au niveau national dans le contexte de l’émergence de nouvelles infrastructures comme l’AIBD, le Port de Ndayanne, les stations balnéaires de Mbodiène, Pointe Sarène et Jaol Fino entre autres qui sont implantées dans le département de Mbour’’.



En effet, ajoute Mohamed Habiboulah Fall ‘’cette réflexion est d’autant plus opportune que le constat est fait que le département possède tous les atouts techniques pour devenir une région, même si aucune conclusion n’a encore été tirée. Maintenant le groupe de réflexion se charge de consolider, d’approfondir de développer et d’enrichir les constats dans un esprit d’ouverture et de dialogue’’. D’ailleurs annonce M. Fall ‘’dans les semaines à venir un forum sera

organisé avec des experts de haut niveau. Les conclusions issues de cette réflexion seront portées à l’attention des autorités qui décideront de là suite à donner à cette ambition des mbourois.

‘’Je dois préciser que cette réflexion est ouverte à tous les mbourois d’ici et de la diaspora, acteurs politiques comme acteurs de la société civile, et nous irons vers tout le monde’’ indique Habiboulah Fall qui conclut : ‘‘Notre conviction est faite que Mbour devrait changer de statut, car le département est parti pour être le plus grand pôle économique du Sénégal’’.



A noter que le Maire de Mbour El Hadji Fallou, le Secrétaire Général de LAS M. Pape Mahawa ont pris part à cette rencontre présidée par le Chef de cabinet de Me Oumar Youm Directeur de cabinet du Président de la République par ailleurs Maire de la commune de Thiadiaye.



Par Mohamed Habiboulah Fall