Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Section de recherches : le journaliste Pape Sané convoqué et entendu par les enquêteurs



Section de recherches : le journaliste Pape Sané convoqué et entendu par les enquêteurs
Pape Sané, journaliste à Walf TV, a été convoqué ce vendredi 5 décembre 2025 par la Section de recherches. Il se trouve actuellement dans leurs locaux pour les besoins d’une audition, selon les informations de son confrère Pape Ndiaye.
 
D’après la même source, le journaliste a été interrogé par les enquêteurs et l’audition est désormais terminée. Il reste en attente de la décision du procureur de la République.
 
Cette convocation serait liée à une déclaration faite par Pape Sané mardi, dans l’émission Balance sur Walf TV, au sujet de l’affaire Sanna Manjang.
Autres articles

Moussa Ndongo

Vendredi 5 Décembre 2025 - 17:57


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter