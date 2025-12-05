Section de recherches : le journaliste Pape Sané convoqué et entendu par les enquêteurs

Pape Sané, journaliste à Walf TV, a été convoqué ce vendredi 5 décembre 2025 par la Section de recherches. Il se trouve actuellement dans leurs locaux pour les besoins d’une audition, selon les informations de son confrère Pape Ndiaye.
D’après la même source, le journaliste a été interrogé par les enquêteurs et l’audition est désormais terminée. Il reste en attente de la décision du procureur de la République.
Cette convocation serait liée à une déclaration faite par Pape Sané mardi, dans l’émission Balance sur Walf TV, au sujet de l’affaire Sanna Manjang.
D’après la même source, le journaliste a été interrogé par les enquêteurs et l’audition est désormais terminée. Il reste en attente de la décision du procureur de la République.
Cette convocation serait liée à une déclaration faite par Pape Sané mardi, dans l’émission Balance sur Walf TV, au sujet de l’affaire Sanna Manjang.
Autres articles
-
Préparatifs JOJ 2026 : Le Président Diomaye a reçu le maire Abass Fall et le Conseil municipal de Dakar
-
Plan Diomaye pour la Casamance : un taux d'exécution de 32 % atteint à Kolda sur plus de 13 milliards FCFA prévus
-
« Détention et trafic de drogue » à Yeumbeul : le vigile d'une école primaire et son présumé complice arrêtés
-
Justice : Badara Gadiaga libre mais sous bracelet électronique
-
Détournement à l’agence CBAO de Bakel : Aboubacar Sow, le deuxième suspect, interpellé à Dakar