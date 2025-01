Me Bamba Cissé appelle Pastef à une gouvernance éthique et à tirer les leçons du passé

« Nous devons faire très attention, et Pastef doit gouverner selon des principes éthiques pour ne plus reproduire les erreurs du passé », a averti Me Bamba Cissé.

L’avocat a rappelé que les événements de mars 2021 (qui ont secoué le pays, en particulier Dakar) ont été causés par l’abandon des principes démocratiques, menant à une forme de despotisme. Il a souligné l’importance d’éviter de telles situations à l’avenir.

Me Cissé a également insisté sur la nécessité d’une séparation des pouvoirs, préconisant « une justice indépendante, un exécutif fort et un pouvoir législatif tout aussi solide » pour garantir une gouvernance équilibrée.

Le Cadre de Réflexion Démocratique et Patriotique (CRDP-50), structure organisatrice du panel, vise à accompagner la dynamique de changement au Sénégal.

Selon ses initiateurs, cette plateforme ambitionne d’être un « outil de commerce d’idées prospectives s’appuyant sur la force de l’intelligence collective pour impulser l’autonomie de la pensée ». L’objectif est de permettre au pays de mieux appréhender les enjeux de sa souveraineté et de son développement.