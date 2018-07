Me Ciré Clédor Ly assure que l'empêchement de l'arrêt de la Cedeao sera levé au plus tard le 18 juillet

Me Ciré Clédor Ly est revenu sur l’arrêt de la CEDEAO pour apporter plus de précisions. Selon l’avocat du maire de Dakar, au niveau d’Abuja, le 18 juillet au plus tard, cet empêchement sera levé.



« Ce que je peux vous dire, ce sont eux qui m’ont appelé au niveau d’Abuja pour me dire que le 18 (juillet) au plus tard cet empêchement sera levé. L’arrêt sera soumis à l’ensemble des juges et vous verrez. Ce sera scanné et envoyé par voie électronique pour que vous puissiez le voir le lendemain ou le surlendemain », a déclaré l’avocat de la défense.



Soutenant sa position, Me Ly ajoute : « Donc la, je le dis et je sais qu’ils suivent avec beaucoup d’attention ce qui se passe au Sénégal. Donc je ne peux pas me permettre de mentir ».



Parlant toujours de l’arrêt, Me Ciré Clédor Ly de clarifier : « Maintenant, on peut souhaiter que le juge qui à l’empêchement puisse revenir. En tout état de cause, je vais encore appeler tout de suite, parce que j’ai tous leurs numéros et leur cordonnées, pour voir en fait si l’obstacle n’a pas été levé et si ce n’est pas déjà envoyé. C’est tout ce que je peux dire sur l’arrêt ».