Me El Hadj Diouf : «Ce que le Procureur a dit est archifaux »

«C’est le procureur qui a voulu semer la confusion en disant qu’en se constituant partie civile, la ville de Dakar reconnaît la culpabilité de Khalifa Sall. C’est archifaux, la Ville de Dakar veut savoir ce qui se passe, elle veut savoir si oui ou non il y a des détournements », a déclaré Me El Hadj, avocat de la Ville de Dakar qui s’est constitué partie civile dans le procès de Khalifa Sall et Cie.



Très en verve contre Serigne Bassirou Guèye et Antoine Félix Diome, l’avocat martèle : « Ce n’est pas une reconnaissance de culpabilité. Cela c’est une tentative maladroite de manipuler la presse et l’opinion. La culpabilité ne sera prononcée que par le tribunal après avoir écouté toutes les parties. N’importe quelle personne peut se constituer partie civile. Le juge ne peut pas savoir quelle constitution est fondée ou pas au départ. C’est à la fin, quand les résultats vont tomber qu’on saura si oui ou non tel ou tel peut être partie civile ».



Selon lui, «c’est l’Agent judiciaire de l'Etat qui est têtu. Il veut éjecter la ville de Dakar de ce procès mais ça ne passera pas»