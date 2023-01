Me El hadji Diouf tire encore sur Ousmane Sonko

Comme d'habitude, il n'a pas loupé le leader du Pastef, Ousmane Sonko. Me Elhadi Diouf qui a tenu une conférence de presse cet après-midi après celle de l'opposant, accusé de viol et de menace de mort, est revenu sur cette affaire renvoyée à la chambre criminelle par le juge Maham Diallo.



Selon l'avocat de Adji Sarr et homme politique, la décision du juge d’instruction ordonnant la poursuite du dossier devant le chambre criminelle de Dakar, ne doit pas être un prétexte pour appeler la jeunesse à se sacrifier.



« C’est un homme dangereux pour ce pays. Il faut que la jeunesse se réveille. Sa sortie de ce matin n’est qu’un motif de se conformer à l’institution judiciaire. Qu’il arrête de d’accuser d’honnêtes gens et aller répondre à Adji Sarr… », a déclaré le leader du PTP.



A l'en croire, dans cette affaire, la seule action à mener, de la part du leader de Pastef, reste et demeure ce procès tant attendu et qui va tout clarifier. Par contre, estime Me Elhadj Diouf, "tout acte rebelle et insurrectionnel doit être réprimé", demandant aux autorités de prendre leurs responsabilités.