Me. Ibrahima Sarr : "en envoyant Ngagne D Touré en prison, le juge vient de signer l'arrêt de division de la famille judiciaire"

« Ce qui s’est passé aujourd’hui a été une honte et grande déception pour plusieurs raisons », a déclaré Me Ibrahima Sarr président de l’amical des greffiers du Sénégal.



« D’abord, la première raison que l’on peut évoquer comme étant une déception est que Ngagne Demba en sa qualité de greffier et avec ce statut de greffier devrait bonifier d’une représentation de garantie en justice. Ceci dit, rien ne peut expliquer son placement sous mandat de dépôt. Ce pré juridiction à travers l’article L 663 du code de procédure pénale devrait bénéficier à Ngagne Demba Touré, mais le juge en a fait fit.



L’autre raison est que ce juge a utilisé des termes de lâcheté dans son mandat d’arrêt international et cette lâcheté nous la voyons à travers ses actes et ses paroles. Quand il s’exprime dans son mandat pour dire que Ngagne Demba a été étourdi par une notoriété fictive ou bien a fui lâchement pour s’exiler ailleurs, nous disons que la lâcheté est de son côté et cette lâcheté, c’est encore exprimé dans l’acte qu’il a posé en ne voulant pas faire bénéficier à Ngagne Demba tous ses privilèges de juridiction et là nous dénonçons jusqu’au dernier souffle.



L’autre raison est qu’à travers cela aujourd’hui, il vient de signer l’arrêt de division de la famille judiciaire et conséquemment à tout cela, les greffiers prendront toutes leurs responsabilités par rapport à cette unité de la famille de la justice qui a été tant décrier, mais qui aujourd’hui a été complètement déchiré par le juge du deuxième cabinet Mamadou Seck », a souligné Me Sarr.



Le président de l’amical des greffiers du Sénégal invite donc tous les travailleurs de la justice à paralyser le secteur. « Ainsi nous greffiers du Sénégal, nous appelons solennellement tous nos collègues des deux syndicats des deux entités des travailleurs de la justice à poser tous les actes nécessaires pour la paralysie totale de la justice à travers le territoire national », a-t-il lancé.



Ajoutant : « Le juge a placé Ngagne Demba Touré sous mandat de dépôt ce qui est une honte le juge est allé même jusqu’à insulter Ngagne Demba et ce n’est pas dans ses prérogatives. »