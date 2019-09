Me Khassimou Touré affirme avoir déposé la demande de grâce pour Khalifa Sall et Cie

Les militants de Khalifa Sall crient sur tous les toits que leur leader n’a pas été demandeur de la grâce qui lui a été accordée ce dimanche par le chef de l’Etat Macky Sall.



Toutefois, son avocat Me Khassimou Touré affirme avoir déposé une demande de grâce pour le compte de Khalifa Sall et de ses complices Mbaye Touré et Yaya Bodian.