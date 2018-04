Me Mame Adama Gueye : «Nous avons les signaux d’une république, mais nous ne sommes pas une république»

Me Mame Adama Guèye s’est associé à ceux qui attirent l’attention du chef de l’Etat Macky Sall sur les dangers que courent le Sénégal. En effet, invité de l’émission Objection de Sud Fm, l’ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal a insisté sur le fait que, malgré les signaux apparents d’une République dont dispose le Sénégal, il n’en est pas encore une.



«Le Sénégal a besoin de réformes systémiques e t de réformes en profondeurs pour aller à une autre république», a déclaré l’avocat. Avant d’ajouter : « le problème en est que nous avons les signaux apparents d’une République apparente, mais nous ne sommes pas une République».



Me Guèye, qui insiste sur les «les dangers » qui guettent le Sénégal a relevé que «nous avons un système avec une personne centrale, qui est le président de la République, omnipotent avec des pouvoirs exorbitants qui est l’alpha et l’oméga de tout».



Ce qui fai t , à l’en croire, qu’il arrive fréquemment que le chef de l’Etat utilise ce pouvoir à des fins politiciennes, distribuant des postes «sur la base du système de clientélisme politique», sans que personne ne puisse s’y opposer.