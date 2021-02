Me Moussa Diop rassure Sonko : "Je n’ai pas peur de Macky Sall… on sera là au combat"

L’ancien Directeur de la société de transport public, Dakar Dem Dikk (DDD), Me Moussa Diop, s’est rendu chez leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, accusé de « viols répétés et menaces de mort », pour lui prêter main fort. A l’occasion, il a tenu à le rassurer lui annonçant qu’il sera-là « pour le combat ».



« Je combattais toujours l’injustice. Sachez qu’on est ensemble dans le combat et dans tout autre combat d’injustice. On n’a pas le droit de cautionner cette forfaiture », a déclaré Me Moussa Diop.



Qui poursuit : « Cette affaire n’est qu’une tentative de liquidation d’un adversaire politique. Ils ont cherché partout pour te piéger, ils n’ont rien trouvé. C’est dommage dans un pays démocratique qu’on cherche à mettre dans le trou un adversaire politique », a-t-il pesté.



Avant de rassurer le député qu’il sera présent pour le combat. « Là où le mensonge règne en matière, je me retire. Pour toutes ces raisons, le combat ne fait que commencer. Je n’ai pas peur de Macky Sall, je le respecte parce qu’il représente l’institution. Nous nous connaissons bien.(…). Saches qu’on est là au combat. (…) ».