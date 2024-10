Me Sidiki Kaba après sa visite: "Bougane affiche une sérénité et une forme rassurante"

Me Sidiki Kaba a rendu visite à Bougane Gueye Dany détenu à la prison de Tambacounda. Selon lui, le leader de Gueum Sa Bopp affiche une "sérénité et une forme rassurante". L’ancien Premier ministre a dénoncé les actes de violences notés en cette période de campagne électorale pour les législatives.



« J’ai trouvé d’abord Bougane Gueye Dany dans une forme et une sérénité qui m’ont rassuré. Il a la force et la volonté de sortir de cette situation qui lui a été imposée. Je suis sûr que demain (mercredi) qu’il se présentera à son procès combatif et décidé à rétablir la vérité pour montrer qu’il a été arbitrairement arrêté », a confié Me Sidiki Kaba après sa visite.



Par ailleurs, l’ancien ministre de l’Intérieur a dénoncé la montée des violences en cette période de campagne pour les législatives du 17 novembre. Il appelle à la retenue.



« Ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu est très grave pour la démocratie au Sénégal. La violence n’a pas sa place, il faudrait que chacun se ressaisisse qu’il y ait de la retenue et que l’on comprenne que le peuple sénégalais est un peuple majeur, un peuple responsable qui saura prendre la décision nécessaire le 17 novembre », a dit le responsable politique de l’Alliance pour la République à Tambacounda.



Me Kaba a également appelé les autorités à assurer la sécurité de tous les leaders politiques. « J’en appelle à tous les responsables politiques, mais aussi au pouvoir en place de veiller particulièrement à la sécurité de tous les leaders ou qu’ils soient à travers le Sénégal qu’ils puissent circuler en ayant qu’ils ont la certitude qu’ils ne seront pas agressés. Que tout le monde se calme et se mette dans un esprit de compétition où l’on débat, des idées », a exhorté l’avocat.