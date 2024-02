Me Sidiki Kaba: "nous aspirons à une police qui incarne les plus hautes valeurs"

Le ministre de l'Intérieur, Me Sidik Kaba a procédé jeudi à l'inauguration de l'école des sous-officiers de police construit à Mbadakhoune.



Le ministre de l'Intérieur qui se dit satisfait des réalisations de cette école des sous-officiers de la police nationale a déclare qu'« à travers cette infrastructure, nous posons le fondement d'une police modèle, empreinte de professionnalisme et dédiée à la protection de nos citoyens. Nous aspirons à une police forte, qui incarne la plus haute valeur d'éthique, de respect des droits humains et d'engagement envers la justice », a déclaré Me Kaba.



Rappelant l'intérêt que porte l'Etat du Sénégal à la sécurité de citoyens et au maillage sécuritaire du territoire national, le ministre a révélé que l'école construite dans le périmètre Mbadakhoune (département de Kaolack) est bâtie sur une superficie de 10 hectares. Elle est composée de 59 bâtiments, dont 43 nouveaux et 16 antérieurs occupés par les services de l' ISRA, 20 dortoirs pour les élèves agents de police, 2 pour les élèves sous-officiers, 14 blocs sanitaires...