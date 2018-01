Me Yérim Thiam : "Khalifa Sall veut faire durer le procès pour raisons qui correspondent à son agenda politique"

L'avocat de l'Etat Me Yérim Thiam est convaincu que les longs débats sur la constitution de parte civile de l'Etat sont un programme bien ficelé par le maire de Dakar Khalifa Sall qui veut que le procès tire en longueur, pour pouvoir asseoir son agenda politique.



"Monsieur Khalifa Sall veut faire durer le procès, pour des raison que lui seul connaît et qui correspondent à son propre agenda politique. Mais c'est pas raisonnable parce que la constitution de partie civile de l'Etat, il y a un temps pour l'examiner. L'Etat du Sénégal parle avant tout le monde et expliquer pourquoi il doit se constituer partie civile, lorsque l'instruction d'audience est terminée. Or, ils veulent qu'avant qu'on arrive à cette étape, qu'on déclare notre constitution irrecevable. Ca me parait pas très séreux", a-t-il dit à sa sortie de l'audience de ce mercredi.

Dans l'élément audio en Pieces jointes, l'avocat de l'Etat est revenu sur la constitution de partie civile de la mairie de Dakar et sur la complexité du sujet.