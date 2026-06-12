Médias : L’APS se dote d'équipements numériques et logistiques d'une valeur de 250 millions de FCFA

L’Agence de Presse Sénégalaise (APS) a procédé ce vendredi 12 juin 2026 à la remise officielle à ses agents d'un important lot de matériels, lors d’une cérémonie présidée par le nouveau ministre de la Communication, des Relations avec les institutions et Porte-parole du gouvernement, le Docteur Bacary Sarr.
Cet investissement d'une valeur globale d’environ 250 millions de francs CFA, « financé aux deux tiers par le Fonds d'appui et de développement de la presse » est destiné au virage numérique, audiovisuel et logistique de l'institution.
Pour remédier au manque de moyens roulants dans les bureaux régionaux, la direction générale a acquis un lot précis de matériels composé de deux véhicules pick-ups et de 20 motocyclettes. Le directeur général de l'APS, M. Momar Diongue a rappelé la précarité de la situation à sa prise de fonction en novembre 2024, soulignant que l'agence « ne disposait que de deux véhicules mécaniques » dont l'intégralité était amortie, et ne possédait « pas jusqu'à ce jour du moindre matériel roulant dans ses bureaux régionaux ».
Il a ainsi salué ses équipes en déclarant : « Vous comprendrez donc que le travail effectué par les vaillants agents de l'APS dans ces conditions relève quasiment du miracle, grâce à leur application et grâce à leur courage ».
Sur le plan technique, l'agence a triplé ses capacités de tournage en passant de 5 à 14 caméras, grâce à l'acquisition de quatre caméras XD-CAM et de de cinq caméras robots. Ce dispositif s'accompagne de l'ouverture d'un studio de production moderne et d'une régie audiovisuelle de dernière génération basés au centre-ville de Dakar. Le directeur général a toutefois précisé que cette évolution ne modifiera pas le cœur de métier de l'APS, affirmant : « Nous n'allons pas du tout dénaturer l'APS en nous écartant de notre cœur de métier qui reste la dépêche avec la production de notre fil d'information ». Ces nouveaux outils permettront d'alimenter une chaîne interne qui diffusera prochainement des programmes thématiques comme « Service public, Terre de Vie et Éco du Sénégal ».
Le ministre de la Communication, le Docteur Bacary Sarr, dont il s'agissait de la première sortie officielle au lendemain de sa passation de service, a salué le rôle historique de l'institution. M. Diong a souligné ce signal fort en rappelant que le ministre effectuait son premier déplacement « chez le doyen des services publics d'information, l'APS, créée depuis le 2 avril 1959 », y voyant un présage positif pour « la nouvelle dynamique que le ministre veut donner à la communication gouvernementale ». Par ailleurs, le ministre a réaffirmé son engagement pour le progrès du secteur des médias, un acte salué par les autorités présentes comme une participation indubitable à la consolidation de la démocratie dans le pays.
Par la voix de Mme Faye Fatou Diop, présidente de la section Synpics de l'APS et coordonnatrice du collège des délégués, le personnel a salué cet effort d'investissement tout en soumettant plusieurs doléances cruciales au nouveau ministre. Les syndicalistes demandent notamment « la régularisation des cotisations sociales, du paiement des arriérés sociaux et des arriérés dus aux organismes sociaux, en particulier à la caisse de sécurité sociale et à l'institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) ». Les travailleurs réclament également l'accélération des chantiers de réhabilitation des bureaux régionaux ainsi que l'attribution d'un siège social propre à l'APS, un besoin résumé par M. Diong comme « le cri de cœur, aussi bien de la direction que du personnel ».
Enfin, la cérémonie a été l'occasion d'honorer l’agent Amadou Waly Faye, qui prend sa retraite après 26 années de service au sein de l'agence.
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